Van Venus Williams tot Osaka: grandslamwinnaressen sneuvelen massaal in eerste ronde US Open

Dat successen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, dat blijkt wel op de US Open. De Amerikaanse grand slam is pas twee dagen onderweg en in het vrouwentoernooi is in de eerste ronde al de ene na de andere voormalig grandslamwinnares gesneuveld.

Serena Williams (40) is bezig met haar afscheidstournee en in aanloop naar de US Open verwachtte iedereen dat dit toernooi haar laatste kunstje zou worden. De winnares van de Australian Open (zeven keer), Roland Garros (drie keer), Wimbledon (zeven keer) en US Open (zes keer) won echter haar partij in de eerste ronde van Danka Kovinic en dus was er in een uitzinnig New York nog geen sprake van een vaarwel. Met haar overwinning als veelvoudig grandslamwinnares gaf ze het goede voorbeeld, maar dat werd bepaald niet gevolgd door mede-grandslamwinnaressen.

In de eerste ronde van de US Open kwamen vijftien voormalig grandslamwinnaressen in actie. Naast Williams ook Simona Halep, Bianca Andreescu, Venus Williams, Naomi Osaka, Iga Swiatek, Sloane Stephens, Sofia Kenin, Jelena Ostapenko, Garbiñe Muguruza, Petra Kvitova, Victoria Azarenka, Elena Rybakina, Barbora Krejciková en de winnares van vorig jaar: Emma Raducanu. In de tweede ronde zijn er van de vijftien nog maar zeven over.

Volledig scherm Venus Williams, Emma Raducanu, Naomi Osaka en Simona Halep. © REUTERS

Liefst acht tennissters die ooit een grand slam wonnen - meer dan de helft dus - zijn al op weg naar huis vanuit New York. Te weten: Halep, Venus Williams, Osaka, Kenin, Ostapenko, Rybakina en Raducanu. Voor laatstgenoemde was het extra pijnlijk. Ze was pas de derde titelverdedigster in de geschiedenis van het grandslamtoernooi die in de eerste ronde van het opvolgende toernooi verliest. De vorige keer dat dat gebeurde was in 2017, toen het de Duitse Angelique Kerber overkwam.

De laatste jaren wordt er in het vrouwentennis sowieso veel stuivertje gewisseld. Sinds 2017 waren er liefst vijftien verschillende grandslamwinnaressen op slechts 22 toernooien (in 2020 werd Wimbledon afgelast vanwege de coronapandemie, red.) terwijl de nummer 1-positie op de WTA-ranking ook vijftien keer van eigenaar veranderde tussen negen verschillende tennissters.

Vandaag gaat het vrouwentoernooi op de US Open verder met de partijen in de tweede ronde. Bekijk hieronder alle uitslagen en het programma in het vrouwentoernooi. Bekijk hier ook het programma en de uitslagen van de mannen.

