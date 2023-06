Veerkrachtige Tallon Griekspoor naar halve finales Libéma Open na taai gevecht met Alex de Minaur

Tallon Griekspoor houdt de Nederlandse eer hoog in Rosmalen. In de kwartfinales versloeg hij Alex de Minaur in een boeiend gevecht (4-6 6-3 6-4), maar de nummer 38 van de wereld moest zich wel terugknokken van een achterstand.

Het duel tussen Griekspoor en De Minaur mondde uit in een taai gevecht. In de eerste set brak de Australiër Griekspoor één keer en dat bleek voldoende om de eerste set binnen te slepen: 4-6. De Nederlander moest daardoor direct in de achtervolging en hij mocht geen steken meer laten vallen.

Dat deed Griekspoor ook niet, De Minaur wel want hij kreeg in totaal veertien breakpoints. De Minaur verzilverde er daar slechts één van. Of anders gezegd: Griekspoor werkte dertien van de veertien breakpoints weg. Hij verzilverde er zelf twee van de drie en sloeg uiteindelijk veertien aces tegenover de acht van de Australiër. Griekspoor brak zijn tegenstander zowel in de tweede als de derde set één keer.

In de halve finales treft hij de winnaar van de partij tussen de Fin Emil Ruusuvuori en het Italiaanse toptalent Jannick Sinner, die als tweede is geplaatst is Rosmalen. Griekspoor is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi van Libéma Open. Tim van Rijthoven en Botic van de Zandschulp meldden zich af met een blessure.

