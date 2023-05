Veertienvoudig winnaar Rafael Nadal komt met belangrijk nieuws over Roland Garros

met video Djokovic niet gediend van attitude trainings­maat Norrie: ‘Zo gaan we niet met elkaar om’

Novak Djokovic (ATP 1) plaatste zich, na een verhit onderonsje tegen Cameron Norrie (ATP 13), voor de zeventiende keer voor de kwartfinale in Rome. In gesprek met de Corrierre della Sera ging hij geen onderwerp uit de weg. Zo sprak hij onder meer zijn teleurstelling uit over de vaccinatie-rel rondom zijn persoon en zoomde hij in op zijn band met rivalen Roger Federer en Rafael Nadal.