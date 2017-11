Venus (37) denkt nog lang niet aan stoppen: 'Heb Tokio 2020 op mijn netvlies'

,,Aan de horizon gloort Tokio. Ik probeer daar te komen'', zei de oudste van de zusjes Williams in het Amerikaanse magazine Entrepreneur.



Venus Williams draait al twintig jaar mee in het vrouwentennis. Samen met zusje Serena domineerde ze jarenlang de WTA Tour. Bij elkaar wonnen ze dertig grandslamtitels, waarvan er zeven voor Venus waren. Ze won vijf keer Wimbledon en twee keer de US Open. Als gevolg van een heftige auto-immuunziekte en blessures zakte de oudste Williams de voorbije jaren weg, maar dit jaar meldde de 37-jarige tennisster zich weer aan de top. Venus won weliswaar geen toernooi, maar bereikte wel de finales van de Australian Open, Wimbledon en de WTA Finals.



,,Het is niet mijn bedoeling om snel te gaan stoppen. Ik heb Tokio 2020 op mijn netvlies staan'', aldus Williams, die bij de Spelen van Sydney in 2000 goud pakte in het enkel- en dubbelspel. Later volgden olympische dubbeltitels met zus Serena in Peking 2008 en Londen 2012. Bij Rio 2016 was er zilver in het gemengd dubbel.