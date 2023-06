Venus Williams geniet ondanks verlies van Nederland: ‘Had hier veel eerder naartoe moeten komen’

met video Serena Williams duikt op in Rosmalen, maar ziet zus Venus stranden in eerste ronde

De bijna 43-jarige Amerikaanse tennislegende Venus Williams speelde vanmiddag voor het eerst een wedstrijd op Nederlandse bodem. En alsof dat niet bijzonder genoeg is, is er nog meer hoog bezoek in Rosmalen. Serena Williams (41), 23-voudig grandslamkampioene, zat namelijk op de tribune om haar zus aan te moedigen.