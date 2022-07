Venus Williams maakt na een jaar comeback in Washington

De 42-jarige Venus Williams maakt over ruim een week al haar comeback op de tennisbaan. De Amerikaanse tennisster heeft een wildcard in ontvangst genomen voor het WTA-toernooi van Washington, dat op 1 augustus van start gaat.

,,Ik hou van Washington en terugkeren in de hoofdstad, voor publiek dat me altijd heeft gesteund, voelt als thuiskomen. Ik kijk ernaar uit om terug te keren op de banen in DC”, zei Williams.

Eerder werd al bekend dat de zevenvoudig grandslamkampioene mee zou doen in Toronto, waar ook haar zus Serena van de partij is. Dat toernooi wordt pas later tijdens de Amerikaanse tournee gespeeld.

Venus Williams kwam in augustus vorig jaar voor het laatst in actie in het enkelspel. Ze deed onlangs wel mee aan het gemengd dubbelspel van Wimbledon.