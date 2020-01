Verontwaardiging over eerbetoon aan ‘racistische en homofobe’ Margaret Court

Pech blijft Del Potro achtervol­gen

19:32 Juan Martin del Potro komt voorlopig niet in actie. De blessuregevoelige Argentijn, die in juni van vorig jaar zijn laatste wedstrijd speelde, ondergaat maandag een knie-operatie in Miami. Dat meldt het team van de voormalig winnaar van de US Open (2009) in een verklaring.