Verrassende exit Medvedev in Madrid, Nadal wint overtuigend en Barty naar finale

VideoRafael Nadal heeft zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van de Mutua Madrid Open. De Spanjaard is won op het gravel in de Spaanse hoofdstad in twee sets (6-3, 6-3) met overtuiging van Alexei Popyrin.

De 21-jarige en 1,96 meter lange Australiër probeerde van alles, maar slaagde er niet in het Nadal echt lastig te maken. Nadal had gisteren al overtuigend afgerekend met Carlos Alcaraz Garfia, die op zijn achttiende verjaardag met 6-1, 6-2 verloor van zijn grote idool. Nadal won het graveltoernooi in de Caja Mágica in Madrid al vijf keer, voor het laatst in 2017. Vorig jaar ging het toernooi niet door.

Volledig scherm Rafael Nadal. © EPA

Medvedev uitgeschakeld door Garin

Daniil Medvedev is in de derde ronde van het masterstoernooi van Madrid uitgeschakeld. De nummer drie van de wereld moest in drie sets verrassend zijn meerdere erkennen in de Chileen Cristian Garin, de mondiale nummer 25. Na tweeënhalf uur werd het 6-4, 6-7 (2), 6-1.

De 25-jarige Medvedev speelde in Madrid zijn eerste graveltoernooi van het seizoen. Hij meldde zich vorige maand wegens een positieve coronatest af voor het masterstoernooi van Monte Carlo. In zijn eerste partij op gravel had de als tweede geplaatste Medvedev, die begon met een bye, nog met moeite gewonnen van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

De als derde geplaatste Dominic Thiem wist uitschakeling wel te voorkomen in de Spaanse hoofdstad. De Oostenrijker was Alex de Minaur met 7-6 (7) 6-4 de baas. Thiem overleefde in de tiebreak van de eerste set een setpoint, op de opslag van De Minaur.

Aleksandr Boeblik uit Kazachstan schaarde zich als eerste speler bij de laatste acht. Hij was met 6-4 6-3 te sterk voor Aslan Karatsev.

Volledig scherm Daniil Medvedev. © AP

Barty naar finale

Ashleigh Barty heeft de finale bereikt van het toernooi in Madrid. De als eerste geplaatste Australische nam in de halve eindstrijd revanche op de Spaanse Paula Badosa, die haar vorige maand in het Amerikaanse Charleston versloeg.

In de Spaanse hoofdstad won Barty de partij met 6-4 6-3. Ze kan in Madrid haar vierde titel van dit jaar pakken. Ze zegevierde eerder bij de Yarra Valley Classic in Melbourne, in Miami en vorige maand op het gravel in Stuttgart.

Volledig scherm Ashleigh Barty. © AFP

Badosa bereikte als eerste Spaanse speelster in twaalf jaar de halve finales in Madrid. Na het verlies in de eerste set brak ze wel meteen de opslag van Barty in de tweede set, maar de Australische herstelde dat door twee keer de service van Badosa te breken. Barty’s zestiende zege op rij op rood gravel kwam daarna niet meer in gevaar.

Ze speelt in de finale tegen Wit-Russische Arina Sabalenka of de Russische Anastasija Pavljoetsjenkova.