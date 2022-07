Verrassing op Wimbledon: Iga Swiatek verliest na 37 zeges op rij weer eens, Alizé Cornet blijkt te sterk

Wimbledon/Met video Lesley Pattinama-Kerkhove laat nummer 1 van de wereld zweten: ‘Ik had zelfs kunnen winnen’

Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd om voor een daverende verrassing te zorgen op Wimbledon. Ze trad op Court 1 aan tegen de nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek, en maakte er een schitterende partij van. De Poolse won wel, in drie sets en voor de 37ste keer op rij: 6-4, 4-6, 6-3.

1 juli