Victoria Azarenka niet welkom bij benefiettoernooi voor Oekraïne in New York

De internationale gemeenschap heeft na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ook Belarus sancties opgelegd, omdat dat land de Russische militaire invasie zou faciliteren. ,,Na zorgvuldige afwegingen en gesprekken met alle betrokken partijen, doet Victoria Azarenka niet mee aan het demonstratietoernooi Tennis Plays for Peace”, aldus de Amerikaanse tennisbond USTA, organisator van de US Open. ,,Gezien de gevoeligheden bij de Oekraïense tennissers en het aanhoudende conflict denken we dat dit de juiste beslissing is.” Tweevoudig grandslamkampioen Azarenka was teleurgesteld. De 33-jarige tennisster uit Minsk schreef op haar sociale media in het Engels de tekst “neem de impact van een vriendelijk gebaar nooit als vanzelfsprekend aan”.