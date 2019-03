Vier dingen die je moet weten voor 39ste clash Federer-Nadal

Nadal schreef een jaar later het toernooi voor de derde keer op zijn naam, nadat hij Federer in de kwartfinale in twee sets uitschakelde.



De laatste keer dat ze in Californië tegenover elkaar stonden, was in 2017. In de vierde ronden stonden ze tegenover elkaar en daarmee voor de tweede keer ooit dat ze het hanengevecht uitvechten voor een kwartfinale.