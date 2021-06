Vijfvoudig kampioen Murray wint eerste graspartij in drie jaar

De voormalige nummer 1 van de wereld speelde in juni 2018 voor het laatst in het enkelspel op gras. Hij bleef toen in Eastbourne steken in de tweede ronde. Een ingrijpende operatie aan zijn heup volgde. Murray maakte medio 2019 zijn rentree op Queen’s in het dubbelspel en pakte met de Spanjaard Feliciano López meteen de titel. Vorig jaar ging het grastoernooi in Londen niet door vanwege de coronacrisis. Murray gebruikt Queen’s nu als voorbereiding op Wimbledon, het grandslamtoernooi dat eind deze maand begint. De Schot won Wimbledon in 2013 en 2016.



Murray was in het enkelspel vijf keer de beste op Queen’s: in 2009, 2011, 2013, 2015 en 2016.