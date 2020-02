Vlasov soleert naar zege in Ronde van de Provence

Federer laat graveltoer­nooi­en links liggen op Parijs na

8:01 Roger Federer speelt dit jaar alleen op Roland Garros op gravel. De 38-jarige Zwitser slaat de overige graveltoernooien over. Vorig seizoen speelde Federer in de aanloop naar Roland Garros ook in Madrid en Rome. Op beide toernooien strandde hij in de kwartfinales, op het grandslamevenement in Parijs moest hij in de halve finales buigen voor recordkampioen Rafael Nadal.