Voorlopig geen training voor alle tennissers Australian Open

Kerkhove en Sels winnen titels na opgaven Hogenkamp en Van de Zandschulp

20 december Lesley Pattinama-Kerkhove en Jelle Sels hebben de Nederlandse tennistitels veroverd in het Nationaal Tenniscentrum van Amstelveen. Ze kregen het kampioenschap in de schoot geworpen na opgaven van Richèl Hogenkamp in de vrouwenfinale en Botic van de Zandschulp in de eindstrijd bij de mannen.