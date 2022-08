Voormalig top 100-speler geschorst wegens doping

Daniil Medvedev pakt in Mexico zijn eerste titel in 2022: ‘Het was heel intens’

Daniil Medvedev heeft het tennistoernooi in het Mexicaanse Los Cabos op zijn naam geschreven. De nummer 1 van de wereld uit Rusland versloeg de Britse titelverdediger Cameron Norrie in twee sets: 7-5, 6-0. Voor Medvedev is het de eerste titel in 2022.

7 augustus