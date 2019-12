Voormalig winnaar Tsonga keert in februari terug naar Rotterdam

Australian Open: Ook meer prijzen­geld voor de mindere tennisgo­den

24 december Met een verhoging van het prijzengeld komt de organisatie van de Australian Open in januari met name de tennissers onder de top tegemoet. Een nederlaag in de eerste ronde van het eerste grandslamtoernooi van het jaar levert toch nog 56.000 euro. Dat is zo’n 20 procent meer dan bij de vorige editie.