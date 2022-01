Waarom het niet vreemd is dat Djokovic dinsdag het vliegtuig nam naar Melbourne

Deelname Novak Djokovic aan Australian Open blijft ongewis: ‘Ik probeer het tennis even te vergeten’

Novak Djokovic wil nog steeds niet zeggen of hij in januari deelneemt aan de Australian Open. De Servische nummer 1 van de wereld zei, nadat hij met zijn land was uitgeschakeld in de Davis Cup, vooral “heel moe” te zijn. ,,Jullie zullen zeer binnenkort weten of ik zal spelen in Melbourne”, zei hij.

