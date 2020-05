Waarom Naomi Osaka geldmachine nummer 1 is

Kim Clijsters over comeback en commentaar op haar gewicht: ‘Vind het erg voor jongere meisjes’

22 mei Zondagmorgen had ze normaal gezien in Parijs aan Roland Garros moeten beginnen maar 75 dagen geleden ging de tenniswereld in lockdown. Een coronavirus dat over achttien dagen mogelijk ook haar 37ste verjaardag gaat beïnvloeden. Maar niet haar comeback. ,,Ik ga door, ook al spelen we dit jaar niet meer”, zegt Kim Clijsters in een interview met Het Laatste Nieuws.