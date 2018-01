Wawrinka krijgt pak slaag van Sandgren

De winnaar van 2014 in Melbourne, die vorig jaar tot de halve finales reikte bij de Australian Open, worstelde het afgelopen jaar met een knieblessure. Hij kreeg pas twee dagen voor aanvang van de Australian Open toestemming van de medische staf om mee te doen. Wawrinka was in Melbourne als zevende geplaatst.



Sandgren, de nummer 97 van de wereld, had slechts anderhalf uur nodig om zich van Wawrinka te ontdoen. In de volgende ronde is de Duitser Maximilian Marterer zijn opponent. Marterer staat op de wereldranglijst drie posities hoger dan Sandgren.