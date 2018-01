Wawrinka nog steeds onzeker voor Australian Open

Kerber verslaat Venus Williams in voorbereiding op Australian Open

9 januari Angelique Kerber is in het nieuwe tennisjaar nog altijd ongeslagen. De 29-jarige Duitse behaalde vandaag in Sydney haar zesde opeenvolgende zege in 2018. De voormalige nummer één van de wereldranglijst versloeg in de tweede ronde Venus Williams in drie sets: 5-7 6-3 6-1.