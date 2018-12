Wawrinka opnieuw naar tennistoernooi Rotterdam

Kampioen Frankrijk stelt Davis Cup-feest­je Kroatië nog even uit

24 november Frankrijk heeft het Davis Cup-feestje van Kroatië nog even uitgesteld. Na Kroatische overwinningen in de eerste twee enkelpartijen, was het dubbelspel in Lille een prooi voor de thuisfavoriet en verdedigend kampioen: 6-4 6-4 3-6 6-4 7-6 (3). De uitdagers hebben morgen aan één overwinning genoeg voor de eindwinst.