Wawrinka pijnlijk onderuit in tweede ronde Miami

Tiener Andreescu ontsnapt aan aftocht in Miami

21 maart Tennisster Bianca Andreescu heeft met een knappe 'comeback' een vroege aftocht in Miami weten te voorkomen. De 18-jarige Canadese balanceerde in de eerste ronde tegen Irina-Camelia Begu uit Roemenië op de rand van uitschakeling. Na verlies van de eerste set (4-6) kwam ze in de tweede met 5-1 achter te staan. Andreescu overleefde een matchpoint en was daarna ineens oppermachtig: 7-6 (2), 6-2.