Wawrinka schakelt Dimitrov uit in eerste ronde US Open

Wawrinka won de grandslam in New York twee jaar geleden maar is nu een ongeplaatste deelnemer. Na twee knieoperaties is hij afgezakt naar de 101e positie van de wereldranglijst. Wawrinka strandde dit seizoen in de tweede ronde van de Australian Open en Wimbledon. Op Roland Garros mocht hij na één optreden al vertrekken. Tijdens de US Open wil hij de weg naar boven weer vinden.