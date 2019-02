Wawrinka schakelt Raonic uit in Rotterdam

Winst op Katsjanov Tallon Griekspoor stunt weer in Ahoy: ‘Spelen voor thuispu­bliek doet me goed’

0:48 Vorig jaar won hij in Rotterdam van Stan Wawrinka. Maar de stunt die Tallon Griekspoor vanavond in Ahoy uithaalde, was zeker zo groot. Hij versloeg in de eerste ronde van het ABN Amro-toernooi de 200 plaatsen hoger gerankte Rus Karen Katsjanov: 3-6, 6-3, 6-2.