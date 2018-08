Wedstrijdleiding US Open betreurt berisping Cornet

Kerkhove in dubbelspel naar tweede ronde

18:55 Lesley Kerkhove en haar Wit-Russische dubbelpartner Lidzija Marozava zijn de eerste ronde bij de US Open in New York goed doorgekomen. Het tweetal was in twee sets te sterk voor de Poolse Alicja Rosolska en de Amerikaanse Abigail Spears: 6-4 6-4. Het verliezende koppel was als twaalfde geplaatst.