Weduwe doelman Enke hekelt uitspraken Becker: ‘Depressie is geen kwestie van geld of luxe’

,,Beste Boris, meen je dit echt? Naomi Osaka is niet gezond! Depressie is geen kwestie van geld, succes of luxe. Depressie is een ziekte die helaas iedereen kan treffen. En het is een onderwerp dat veel verder gaat dan zo’n lichtvaardige uitspraak”, laat Teresa Enke weten.



Osaka trok zich eind mei terug op Roland Garros na al het tumult over haar persboycot. De Japanse tennisster, de huidige nummer twee van de wereld, wilde in Parijs niet met de pers praten, omdat het voor haar mentaal te zwaar zou zijn. Ze onthulde tevens dat ze last had van depressies. Osaka besloot een pauze te nemen en onder meer ook Wimbledon over te slaan.