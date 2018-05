Weergaloze Bertens verslaat nummer zeven van de wereld en bereikt finale

Al in de tweede opslagbeurt van de Française sloeg Bertens toe tegen de nummer zeven van de wereldranglijst. De break voorsprong gaf de 26-jarige pupil van Raemon Sluiter zichtbaar zelfvertrouwen. Garcia wist daarna nog maar één keer haar servicebeurt te behouden in de eerste set.



In de tweede set was het opnieuw raak in de tweede opslagbeurt van Garcia voor Bertens. Ze gaf Garcia geen moment de mogelijkheid om in de wedstrijd te komen en stoomde met harde klappen eenvoudig door naar de overwinning.



In de finale van het prestigieuze toernooi in Madrid treft Bertens morgen (18.30 uur) een tegenstandster uit Tsjechië. De tweede halve finale moet vanavond uitwijzen of dat Karolina Pliskova of Petra Kvitova wordt. Bertens staat voor de zevende keer in haar loopbaan in een finale van een WTA-toernooi. Van zes vorige finales wist ze er vijf te winnen.