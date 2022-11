Wesley Koolhof begint ATP Finals met zege op Australisch duo met Nick Kyrgios

Rafael Nadal maakt na blessure­leed rentree in Parijs: ‘Gaan erheen met hoop en verwach­ting’

Rafael Nadal speelt volgende week op de Masters in Parijs en treedt daarna ook aan in de ATP Finals in Turijn. Dat heeft zijn coach Carlos Moya gezegd. ,,Als je in Turijn wilt meedoen, moet je als voorbereiding wedstrijden spelen in Parijs, want die zijn van een vergelijkbaar niveau”, vertelde Moya aan een Spaans televisiestation.

25 oktober