Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer niet langer een tennisduo

Demi Schuurs moet na overtuigen­de zege eerste nederlaag slikken bij WTA Finals

Het is Demi Schuurs niet gelukt ook haar tweede wedstrijd op de WTA Finals in Guadalajara te winnen. De 28-jarige dubbelspecialiste verloor met de Amerikaanse Nicole Melichar in twee sets van de Japanse speelsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara. Het werd 6-4 7-6 (5).

8:45