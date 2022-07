Wesley Koolhof na zenuwslopende vijfsetter uitgeschakeld op Wimbledon

Koolhof en Skupski waren als derde geplaatst in Londen. Ze zijn het best presterende koppel van 2022 en pakten dit jaar al vijf titels, waaronder één op het gras van Rosmalen. De 33-jarige Koolhof, de nummer 7 van de wereld, was de enige Nederlander die nog actief was in het dubbelspel op Wimbledon.