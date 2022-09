Wesley Koolhof net als twee jaar geleden verliezend finalist in dubbelspel op US Open

Met videoWesley Koolhof is er samen met zijn dubbelpartner Neal Skupski niet in geslaagd de US Open te winnen. Het duo verloor in de finale in New York in twee sets van Rajeev Ram en Joe Salisbury: 7-6, 7-5.

Koolhof en Skupski kwamen in de tiebreak van de eerste set nog met 1-4 voor, maar verloren daarna zes punten op rij en dus de set. In de tweede set bleef het ook lang spannend, maar uiteindelijk trokken de Amerikaan en de Engelsman de winst in twee sets naar zich toe in het Arthur Ashe Stadium in New York.



Rajeev Ram (38) uit Denver en Joe Salisbury (30) uit Londen waren vorig jaar ook al het sterkste mannenduo op de US Open. Ze wonnen toen van Jamie Murray (broertje van Andy) en Bruno Soares.

Koolhof en de 32-jarige Skupski uit Liverpool waren het als tweede geplaatste duo in New York, hun tegenstanders de als eerste geplaatste. ,,Ik sta op precies dezelfde plek als twee jaar geleden. Toen was er niemand, maar het resultaat was wel hetzelfde. Toch voelt dit beter”, zei Koolhof, refererend aan de editie van 2020 waarbij na de uitbraak van het coronavirus geen toeschouwers aanwezig waren.

,,Jullie hebben geweldig gespeeld en een hoog niveau gehaald, ik hoop dat we nog vaak tegen elkaar mogen strijden”, zei Koolhof tegen zijn tegenstanders, waarna hij zich ook tot zijn partner richtte. ,,Bedankt voor het spelen, Neal. Het was je eerste slamfinale. Laten we hopen dat je je tweede wint.”

De 33-jarige Koolhof, zoon van de begin 2019 overleden Jurrie Koolhof, stond twee jaar geleden ook al in de dubbelfinale op de US Open. Samen met de Kroaat Nikola Mektić verloor hij toen in twee sets van Mate Pavić en Bruno Soares.

Eerder dit jaar won hij wel zijn eerste Grand Slam in het gemengd dubbelspel door de finale van Roland Garros te winnen met de Japanse Ena Shibahara aan zijn zijde. Koolhof gaat zich nu klaarmaken voor de Daviscup Finals in Glasgow, waarvoor captain Paul Haarhuis hem heeft opgeroepen. Dinsdag komt Oranje voor het eerst in actie, tegen Kazachstan.

De vrouwenfinale op de US Open gaat zaterdagavond (22.00 uur) tussen Iga Swiatek en Ons Jabeur. Komende nacht worden de halve finales bij de mannen gespeeld: eerst Karen Khachanov tegen Casper Ruud, daarna Carlos Alcaraz tegen Frances Tiafoe.

Volledig scherm Wesley Koolhof. © AP