Wesley Koolhof nummer 1 op jaarlijst in dubbelspel

video Hurkacz houdt Medvedev uit halve finales in Miami

Daniil Medvedev gaat de nummer 1-positie op de wereldranglijst nog niet overnemen van Novak Djokovic. Om de Serviër, die hem anderhalve week geleden weer afloste, te passeren moest Medvedev op het masterstoernooi van Miami de halve finales bereiken. Dat lukte niet. De Poolse titelverdediger Hubert Hurkacz was in de kwartfinales in twee sets te sterk voor de als eerste geplaatste Rus: 7-6 (7) 6-3.

31 maart