Wesley Koolhof pakt in München eerste titel van het seizoen

Koolhof en Krawietz waren in de finale met 4-6, 6-4 en 10-5 te sterk voor de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen. Voor de 32-jarige Koolhof is het zijn zevende dubbelspeltitel in zijn loopbaan.

Basilasjvili pakt titel

Nikoloz Basilasjvili was de beste in het enkelspel. De Georgische nummer 35 van de wereld was in de finale de Duitser Jan-Lennard Struff met 6-4 7-6 (5) de baas. Voor de 29-jarige Basilasjvili, die als vijfde was geplaatst, is het zijn tweede titel van het seizoen. Twee maanden geleden was hij de beste in Doha, waar hij begin maart onder anderen Roger Federer versloeg.