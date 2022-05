Wesley Koolhof strandt in kwartfinale dubbeltoernooi Roland Garros

Indrukwek­kend afscheid van Jo-Wil­fried Tsonga met tranen en een gravelkus

Met veel tranen en mooie woorden nam de geliefde Jo-Wilfried Tsonga (37) vandaag afscheid van het tennis en van het publiek in Parijs. Dat de Fransman in zijn allerlaatste partij op Roland Garros nog een blessure opliep, was symbolisch voor zijn carrière.

24 mei