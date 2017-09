Wickmayer verslaat in China de als eerste geplaatste Peng Shuai

Hogenkamp te sterk voor geëmotioneerde Bertens in Seoul

19 september Richél Hogenkamp heeft het duel met Kiki Bertens in de eerste ronde van het toernooi in Seoul in haar voordeel beslecht. De 25-jarige Doetinchemse won in Zuid-Korea in drie sets van haar even oude landgenote: 5-7 6-4 6-3.