Williams begint goed op voorbereidingstoernooi Melbourne

,,Het was een goede wedstrijd van mijn kant, maar het ging niet gemakkelijk. Het waren lange rally's en we moesten veel lopen. En ze komt van hier, dus dat is ook lastiger. Het voelde goed om het af te maken", zei de als vijfde geplaatste Williams.

In aanloop naar het nieuwe tennisseizoen verbleef de 39-jarige Williams in quarantaine in Adelaide, waar ze vorige week nog Naomi Osaka versloeg in een demonstratiewedstrijd.



Williams, die sinds Roland Garros van vorig jaar niet meer in actie kwam, begint volgende week op de Australian Open aan de jacht op haar 24ste grandslamtitel. Haar laatste titel op een grand slam dateert van 2017, ook op de Australian Open.



De Bulgaarse Tsvetana Pironkova is de volgende tegenstander van Williams. De Bulgaarse won in drie sets van de als negende geplaatste Donna Vekic: 1-6 6-4 6-2.