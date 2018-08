Williams doet vertrouwen op in Cincinnati

De 36-jarige Amerikaanse speelster liet de Australische Daria Gavrilova met 6-1 6-2 kansloos. Williams noteerde acht aces en won al haar opslagbeurten overtuigend.



In aanloop naar het US Open, dat over twee weken begint, kon Williams een succesje wel gebruiken. Nadat ze in juli de finale van Wimbledon had verloren, kwam de voormalig nummer één van de wereld alleen nog in actie in San José. Daar pakte ze in de eerste ronde tegen de Britse Johanna Konta slechts één game (6-1 6-0).



Williams treft in de tweede ronde de Tsjechische Petra Kvitova.