Williams neemt het op tegen Federer

'In de top 10? Dat heeft veel impact'

Door haar sterke optreden in Peking staat Kiki Bertens momenteel virtueel in de top tien van de wereldranglijst. De kans is groot dat ze maandag daadwerkelijk de 'magische' grens doorbreekt. Bijzonder, er gingen haar slechts vier Nederlanders voor. Richard Krajicek en Tom Okker weten hoe het toetreden tot de top tien van de wereld is.