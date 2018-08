Williams pakt slechts één game tegen Konta

Eerste toernooize­ge Griekspoor in Finland

29 juli Tallon Griekspoor heeft voor het eerst in zijn tenniscarrière een toernooi in het challengercircuit gewonnen. De 22-jarige geboren Haarlemmer deed dat in het Finse Tampere. Griekspoor was in de finale in drie sets te sterk voor de als derde geplaatste Argentijn Juan Ignacio Londero: 6-3 2-6 6-3.