Wimbledon geeft Nick Kyrgios en Stefanos Tsitsipas boete voor onsportief gedrag

Griekspoor verliest ook in dubbelspel, Van de Zandschulp gaat vrijdag verder

Tallon Griekspoor is niet verder gekomen dan de eerste ronde in het dubbelspeltoernooi op Wimbledon. Samen met zijn Duitse partner Oscar Otte was hij met 6-1, 6-4, 6-2 vrij kansloos tegen de Amerikanen Robert Galloway en Max Schnur.

30 juni