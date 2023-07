Wimbledon-sprookje Elina Svitolina en coach Raemon Sluiter duurt voort: ‘Blij dat we deze band hebben’

Met samenvattingen Carlos Alcaraz pakt op Queen's eerste grastitel en herovert nummer 1-plek

Carlos Alcaraz heeft het grastoernooi van Queen’s op zijn naam geschreven. In de finale was de Spanjaard met 6-4, 6-4 te sterk voor de Australiër Alex de Minaur. Het was voor de 20-jarige Spanjaard zijn eerste titel op gras.