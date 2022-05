Wimbledon streeft naar meer gelijkheid en schrapt aanspreektitel ‘Miss’ en ‘Mrs’ van winnaarsbord

roland garros Is Carlos Alcaraz de nieuwe Rafael Nadal? ‘Dat zijn appels en peren’

Bij zijn zesde grandslamtoernooi, in de maand waarin hij 19 jaar is geworden, is Carlos Alcaraz de topfavoriet voor het winnen van Roland Garros. De jonge Spanjaard breekt door zoals zijn illustere landgenoot Rafael Nadal dat op dezelfde leeftijd deed. ,,Maar hij lijkt in geen geval op Nadal.”

22 mei