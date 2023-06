Wimbledonwinnares Elena Rybakina meldt zich af voor derde ronde Roland Garros

Rybakina was bij het grandslamtoernooi in Parijs als vierde geplaatst en is ook de nummer 4 van de wereldranglijst. Ze was eerder dit jaar finaliste op de Australian Open, waar ze de zege moest laten aan Aryna Sabalenka. Vorig jaar won Rybakina Wimbledon. Dit jaar was ze de beste in Indian Wells en Rome.