Winnaar Van de Zandschulp-Davidovich Fokina tegen Holger Rune

Primeur voor Tallon Griekspoor op Wimbledon: Nederlan­der ontloopt grootheden in eerste rondes

Tallon Griekspoor is volgende week op Wimbledon als 29e geplaatst. Het grandslamtoernooi in Londen heeft woensdagmiddag de plaatsingslijsten openbaar gemaakt. Het is de eerste keer in zijn loopbaan dat hij als een geplaatste speler aan een grandslamtoernooi begint.