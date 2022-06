Woede bij Nick Kyrgios vanwege racistische opmerkingen: 'Mensen vinden dit normaal’

Iga Swiatek veel te sterk voor Coco Gauff in finale Roland Garros

Iga Swiatek heeft voor de tweede keer in haar loopbaan Roland Garros gewonnen. De Poolse nummer één van de wereld had in de finale geen kind aan de Amerikaanse tiener Cori Gauff. Het werd 6-1 6-3 voor Swiatek, die nu 35 wedstrijden op rij gewonnen heeft.

4 juni