Woeste Aryna Sabalenka slaat racket kapot na verloren US Open-finale

Met video Titelverde­di­ger Carlos Alcaraz staat eerste set af op US Open, Novak Djokovic met pijn en moeite naar vierde ronde

Novak Djokovic heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. In de avondwedstrijd die tot 01.30 uur in de nacht duurde, kwam de als tweede geplaatste Serviër met twee sets achter tegen zijn landgenoot Laslo Djere, maar won uiteindelijk na ruim 3,5 uur tennis in vijf sets 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3. Titelverdediger Carlos Alcaraz stond in zijn partij tegen Daniel Evans zijn eerste set van het toernooi af, maar zegevierde wel: 6-2, 6-3, 4-6, 6-3.