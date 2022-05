Wonder tegen Nadal blijft uit voor Van de Zandschulp: ‘Ik had perfect moeten spelen om het hem moeilijk te maken’

Schuurs verliest in tweede ronde dubbelspel Roland Garros van Belgisch duo

Demi Schuurs is er op Roland Garros niet in geslaagd de derde ronde te bereiken van het dubbelspel. De beste dubbelspeelster van Nederland verloor in de tweede ronde met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk van de Belgische speelsters Maryna Zanevska en Kimberley Zimmermann. Het werd 7-6 (4), 6-4.

14:37