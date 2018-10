Wozniacki kampt sinds US Open met reuma

WTA Finals Svitolina schakelt titelhoud­ster Wozniacki uit

18:07 Elina Svitolina is doorgedrongen tot de laatste vier op de WTA Finals. De Oekraïense schakelde in Singapore titelhoudster Caroline Wozniacki uit. Svitolina moest in haar derde en laatste groepswedstrijd een set winnen van Wozniacki en daar slaagde zij in.