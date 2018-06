Wozniacki met titel Eastbourne op zak naar Wimbledon

Murray nog niet klaar voor Wimbledon

27 juni Andy Murray is in de tweede ronde van het grastoernooi in Eastbourne uitgeschakeld. De Schotse tennisser was niet opgewassen tegen Kyle Edmund, die op de achttiende plek momenteel de hoogst genoteerde Brit is op de wereldranglijst. Murray ging in twee sets onderuit: 6-4 6-4.