Wozniacki op haar hoede voor Bertens: 'Het wordt een zware partij'

Wozniacki en Bertens treffen elkaar op het Spaanse gravel in de derde ronde. De nummer twee van de wereld kijkt met enige angst vooruit op het duel met de 26-jarige Westlandse.



,,Het wordt weer een zware partij'', zei Wozniacki, die in de vorige ronde al diep moest gaan om de Australische Ashleigh Barty te verslaan. ,,Kiki heeft een sterke service en sterke forehand. Bovendien houdt ze enorm van spelen op gravel. Ik heb zeker geen makkelijke loting, maar ik ga ervoor.''



Wozniacki versloeg Bertens eerder dit jaar in de derde ronde van de Australian Open. De 27-jarige Deense pakte in Melbourne eindelijk haar eerste grandslamtitel. Wozniacki keerde ook terug aan kop van de wereldranglijst, maar ze moest die positie een paar weken later weer afstaan aan Simona Halep. De Roemeense verdedigt deze week in Madrid haar titel. Wozniacki weet dat ze weer de nummer 1 wordt als ze het Spaanse graveltoernooi wint.